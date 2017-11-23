وزارة التربية تتابع مدى تطبيق توصيات الأمن الداخلي للمؤسسات التربوية

في مراسلة إلى كل مديري التربية الوطنية على مستوى الوطن

أبرقت وزارة التربية الوطنية في مراسلة إلى كل مديري التربية على مستوى الوطن تحمل رقم 1871 ممضية من طرف الأمين العام للوزارة، السيد عبد الحكيم بلعابد، تملك “النهار” نسخة منها، من أجل متابعة مدى تطبيق الإجراءات الأمنية الخاصة بالأمن الداخلي للمؤسسات التربوية.

وأمرت التعليمة مديري التربية بموافاة الوزارة بوضعية ولاياتهم بخصوص الموضوع وفق جداول نموذجية، مع التركيز على نتائج الحصيلة السنوية لزيارات التفتيش والمراقبة لسنة 2017، إضافة إلى مدى التكفل برفع النقائص المسجلة من قبل اللجان الفرعية الولائية للأمن الداخلي في المؤسسات للسنة المذكورة، مع متابعة مدى توفر المؤسسات على المخططات الأمنية ومدى تحيينها مع مدى التكفل بتنظيم أيام تكوينية وتحسيسية خاصة بموضوع الأمن الداخلي بالمؤسسات لفائدة مسؤولي المؤسسات والقائمين عليها، هذا إلى جانب التقييم الفعلي لمدى التكفل الميداني لأمن المؤسسات التعليمية والانشغالات المتعلقة بمجال الأمن الداخلي في المؤسسات التربوية والتوصيات. كما طلبت الوزارة من مديري التربية بموافاتها ببرنامج العمل الخاص بمتابعة الأمن الداخلي بالمؤسسات التربوية لسنة 2017، مع أوامر بإيلاء العملية الأهمية اللازمة مع تحديد تاريخ 15 ديسمبر كآخر أجل من أجل إرسال المطلوب.