وزارة التربية تحذر من تطبيق TikTok

حذرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، من استعمال تطبيق TikTok، نظرا لعديد المخاطر، والمواقف غير الاخلاقية، وغير اللائقة، التي تفشت بسببه وسط التلاميذ.

وحسب تعليمة وزارة التربية الوطنية، يأتي هذا في إطار الوقاية من المخاطر التي تنجر عن الاستعمال السيئ، لشبكات التواصل الإجتماعي، لاسيما تطبيق TikTok.

ويعتبر هذا التطبيق –تضيف- منصة إعلامية اجتماعية على شاكلة المنصات المعروفة بشكل واسع كالفيسبوك والتويتر والأنستغرام، والتي تشكل خطرا محدقا، خاصة على فئة القصر.

حيث تسمح بتقاسم العروض الفنية، أغاني، رقص، تهريج، وتقليد وتحدي، والتي تكون في شكل مقاطع فيديو قصيرة المدة .

وأشارت أن مخاطر هذا الأخير، تكمن في سهولة تقاسم وتشارك مقاطع الفيديو، والتي يترتب عنها، التحديات المقترحة من قبل مستخدمين آخرين للتطبيق، والتي قد تعرض حياتهم للخطر.

وأضافت لجملة المخاطر، المواقف غير الأخلاقية وغير اللائقة التي تُعرض القصر والشباب للإبتزاز والاستغلال من طرف المنحرفين والمستدرجين.

وأكدت أن وقاية القصر والشباب، من مستعملي هذه التطبيقات، لن تأتى إلا عن طريق تحسيسهم، وتحسيس اوليائهم بالمخاطر التي تنجم عن الإستعمال غير الصحيح للتكنولوجيات الرقمية وشبكات التواصل الإجتماعي.

وعليه، وضعت دليل الممارسات الصحيحة، لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، قصد نشره وتوزيعه على نطاق واسع في الوسط المدرسي والعائلي .