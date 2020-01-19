وزارة التضامن: تشكيل خلية لمتابعة المصابين والتّكفل بالعائلات المتضررة في حادث الوادي

المجتمع
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وزارة التضامن: تشكيل خلية لمتابعة المصابين والتّكفل بالعائلات المتضررة في حادث الوادي
بقلم نويس عبد الجلال

أعلنت، مساء اليوم الأحد، وزارة التضامن الوطني، عن تشكيل خلية لمتابعة الحادث المأساوي الذي وقع صبيحة اليوم، ببلدية سطيل في الوادي.

وقال بيان الوزارة، نشر على صفتحتها الرسمية، إنّه تم إنشاء خلية متابعة على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية ورقلة.

وأردف في ذات السياق، إنّه من مهام هذه الخلية إحصاء المصابين، والوقوف على مخلفات الحادث الذي خلّف مقتل 10 أشخاص وجُرح 46 آخر.

كما أكّدت الوزارة حسب ذات المصدر، أنّ الخلية من مهامها المتابعة والتكفل النفسي والإجتماعي بالعائلات المتضررة جرّاء الحادث.


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