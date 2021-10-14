وزارة التضامن تطلق برنامجا خاصا لفائدة المرأة الريفية

كشفت، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، إن برنامجا مشتركا تم إطلاقه في فيفري 2021 يهدف إلى تمكين ومرافقة المرأة الريفية من الانخراط في الإنتاج الوطني.

وخلال حديثها إلى القناة الإذاعية، عشية الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف ليوم الجمعة، أفادت الوزيرة أن تم تسجيل أرقام مهمة عن إقبال المرأة على البرنامج.

مشيرة إلى استفادة 602 ألف سيدة من دعم جهاز القرض المصغر خلال 2020 ما مكَّن من استحداث حوالي 722 ألف منصب شغل.

كما تم إطلاق 1500 مشروع مصغر لذوي الإحتياجات الخاصة من بينهم نساء ريفيات حسب تعبيرها.

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