وزارة التعليم العالي تحذر الجامعات من فيروس “فدية”!

حذرت مديرية شبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، رؤساء الجامعات، من فيروس جديد اسمه “فدية”، “SODINOKIBI”، الذي يستهدف الأنظمة المعلوماتية الوطنية.

وذكرت في بيان لها، أن فيروس “فدية” يقوم بتشفير كل الملفات في الجهاز المصاب، حيث يغير اسم الملفات ومحتواها.

وأضاف البيان،أن هذه الملفات المقرصنة، لا يمكن فتحها إلا عن طريق دفع فدية مالية عبر “البيتكوين”،للحصول على مفتاح فك التشفير.

وعن كيفية انتقال فيروس “SODINOKIBI”،قالت المديرية،إنه ينتقل عن طريق روابط في اللإيمايل وعند النقر عليها يتم تنصيب الفيروس في الجهاز.

كما يمكنه الانتقال عبر ملحقات في البرامج المحملة من الإنترنيت، بالإضافة إلى تصفح المواقع المشبوهة.

وللوقاية من الفيروس، نصحت المديرية، بعدم النقر على أي رابط مشبوه في الايمايلات الواردة وغير المعروفة.

وعند تحميل أي برنامج من الأنترنيت على المستخدم التوجه إلى موقع المنتج والتحقق من عدم احتوائه على برامج مرفقة.

بالإضافة إلى الإبتعاد عن المواقع المشبوهة ومواقع القرصنة وعدم تحميل أي ملف منها.

كما نصحت بتنصيب وتحيين برامج الحماية من الفيروسات على المستوى الشخصي أو العام في المؤسسة.