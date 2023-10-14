وزارة الثقافة تعلق كل النشاطات الإحتفالية تضامنا مع الإخوة الفلسطنيين وعائلات الشهدات

قررت وزارة الثقافة والفنون الجزائري، تعليق كل النشاطات الاحتفالية التي كانت مبرمجة وتأجيلها إلى وقت لاحق، تعبيرا عن التضامن الكامل مع الأخوة الفلسطنيين و عائلات الشهداء.

وجاء في بيان الوزارة “نظرا للوضع المأساوي الذي تشهده مدينة غزة الباسلة جراء الإعتداءات الهمجية والتدمير الشامل. والتقتيل الوحشي على أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد. والذي يخلفف يوميا المئات من الضحايا العزل، فقد قررت وزارة الثقافة والفنون تعليق كل النشاطات الإحتفالية التي كانت مبرمجة. وتأجيلها إلى وقت لاحق تعبيرا عن التضامن الكامل مع الإخوة الفلسطنيين وعائلات الشهداء”.

كما تقدمت وزيرة الثقاففة والفنون صورية مولوجي أصالة عنها وباسم كل المثقفين والفنانين الجزائريين بخالص عبارات التعازي والمواساة داعية المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وأن يشفي المصابين والجرحى معبرة عن التضامن الكامل لمثقفي وفناني الجزائر مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة عاشت فلسطين حرة أبية والمجد والخلود لشهداء غزة .