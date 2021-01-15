وزارة الثقافة تفند خبر تعيين كادير الجابوني سفيرا للتراث الجزائري
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لقي شاب يبلغ من العمر 39 سنة حتفه اليوم الجمعة بسبب صعقة كهربائية ببلدية بولحاف الدير بولاية تبسة.
وحسب مصادر النهار اونلاين الحادث وقع إثر اقتراب…
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خرج المستفيدون من مشروع60مسكن ترقوي مدعم بمنطقة عين اللوز ببلدية تنس عن صمتهم ليطالبو بضرورة تدخل والي الشلف لخضر سداس.
وذلك قصد تدارك النقائص المسجلة بالمشروع…
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تدخلت مصالح الحماية المدنية بيلل بولاية غليزان، مساء اليوم، لأجل حالة إختناق لثلاثة أفراد من عائلة واحدة.
وذلك جراء إستنشاقهم لغازات منبعثة من مدفأة على مستوى…
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