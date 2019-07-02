وزارة الثقافة توقّع إتفاقية مع شركات التأمين العمومية

ستُوقع اليوم الثلاثاء وزارة الثقافة إتفاقية مع شركات التأمين العمومية ( CAAT-SAA-CAAR).

حيث ستشرف مريم مرداسي، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء على حفل توقيع الإتفاقية بين وزارة الثقافة وشركات التأمين العمومية.

أين ستسمح هذه الإتفاقية لجميع الفنانين التابعين لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة “ONDA” والمجلس الوطني للفنون والآداب “CNAL” وجميع موظفي القطاع الاستفادة من عدد من المزايا أهمها:

تغطية التأمين عن الضرر حيث يستفيد المؤمن من مزايا سواء كانت متعلقة بتأمين السكن، السيارات أو من أخطار الكوارث الطبيعية”.

بالإضافة إلى تغطية تأمين الشخص أو الفرد “المرض وتأمين على الحياة”.