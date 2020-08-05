وزارة الخارجية: لا وجود لضحايا جزائريين في انفجار بيروت

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف، أنه لا وجود لأي مواطن جزائري من بين ضحايا إنفجار بيروت.

وأضاف بن علي شريف، أنه وحسب المعلومات المتوفرة لدينا لحد الساعة، فإنه لا يوجد أي مواطن جزائري من بين ضحايا حادث الإنفجار الذي هز عشية أمس 04 أوت مرفأ بيروت، مضيفا أنه تم تسجيل إصابة مواطن جزائري بجروح طفيفة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه هناك معلومات، لم تؤكدها بعد السلطات الصحية اللبنانية لسفارتنا ببيروت، عن إمكانية تواجد مواطن جزائري آخر في أحد مستشفيات بيروت، مضيفا أن الإتصال قائم بين مصالح السفارة والسلطات اللبنانية للتأكد من هذا الخبر والوقوف على آثار الإنفجار بالنسبة لأعضاء جاليتنا في لبنان.

وأشار بن علي شريف، أن السفارة الجزائرية ببيروت تدخلت لتقديم يد المساعدة اللازمة لمواطنين جزائريين أصيب مسكنيهما بأضرار مادية إثر هذا الإنفجار.

وأكد ذات المتحدث، أن مصالح السفارة ببيروت مجندة وفي تواصل مستمر مع أعضاء جاليتنا للاستجابة لأي طلب مساعدة قد يصدر منهم في هذا الظرف الصعب الذي تشهده لبنان الشقيقة.