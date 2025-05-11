وزارة الداخلية تدعو مالكي المركبات أقل من 3 سنوات لإستصدار البطاقة الرمادية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مالكي المركبات أقل من ثلاثة 3 سنوات المستوردة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، المحدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين والذين لم يستكملوا إجراءات ترقيمها، بضرورة إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات إقامتهم، من أجل طلب استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بمركباتهم.

وحمل بيان الوزارة الرزنامة المحددة لإيداع الملفات كما يلي:

ابتداء من تاريخ 12 ماي 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، على أن تنطلق العملية ابتداء من تاريخ 22 جوان 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ الفاتح جانفي 2025

و قصد استكمال هذا الإجراء، يتعين على المعنيين أن يكونوا مرفوقين بالملف التالي: النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارة في الخارج، أو أي وثيقة أخرى معادلة، النسخة الأصلية لشهادة الجمركة (نموذج 846) صادرة عن مصالح الجمارك المختصة، النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارة، النسخة الأصلية لمحضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف المصلحة المختصة إقليميا ، نسخة عن فاتورة الشراء أو عقد البيع، بطاقة إقامة بالنسبة للمواطن الجزائري، رسم الطابع الجبائي المناسب.

وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ذات البيان إلى ضرورة تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، قصد تحميل بيانات الهوية التي تتضمنها بطريقة إلكترونية فيما تم إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم التي تستخرج آليا من قبل المصالح المختصة، عبر النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات.

في حين يتعين على مالك السيارة المقيم من جنسية أجنبية إرفاق الوثائق، بنسخة من جواز السفر قيد الصلاحية شهادة الميلاد ووثيقة تثبت الإقامة صادرة عن مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا أو عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية.