وزارة الداخلية تستدعي زطشي.. والفاف “تمسح الموس” في والي قسنطينة و”الجياسكا”
“النهار” تنشر تفاصيل التحقيق في أحداث ملعب حملاوي
هذه هي التبريرات التي قدمها قاسمي وساعد حول سبب تحويل المباراة إلى قسنطينة
استدعت لجنة وزارة الداخلية المكلفة بالتحقيق في أحداث الشغب خلال مباراتي قسنطينة ووهران في كرة القدم، مسؤولي الإتحادية الجزائرية لكرة
القدم، من أجل الاستماع إليهم حول قضية أحداث الشغب المؤسفة التي شهدتها مباراة شبيبة القبائل ومولودية الجزائر بملعب حملاوي في قسنطينة.
وعملت “النهار” من مصادر مطلعة أن رئيس “الفاف” الذي تغيب عن لقاء المثول أمام لجنة التحقيق، قد أوفد عضوا من مكتبه الفيدرالي ويتعلق الأمر برشيد قاسمي، إلى جانب أمين عام “الفاف” محمد ساعد.
وحسب مصادر النهار”، فإن مثول مسؤولي “الفاف” أمام لجنة التحقيق التي عينتها وزارة الداخلية قد جرى، أول أمس الثلاثاء، بعدما استمعت اللجنة في وقت سابق لمسؤولي أندية شبيبة القبائل والعميد وشباب قسنطينة، وحصلت على شروحات وافية حول سعة الملعب والوثائق المتناقضة حول سعته التي كانت سابقا 22 ألف متفرج، وأصبحت أقل من 20 ألف، كما أخذت أقوال جميع المسؤولين وقامت بمعاينة ميدانية للملعب.
وقالت مصادر “النهار” أن مبعوثي “الفاف” قاما بتقديم كل الشروحات للجنة حول الأسباب والقوانين التي جعلتها تنقل مباراة نصف نهائي الكأس إلى قسنطينة، من بينها ضعف قدرة استيعاب الملعب وعدم استيفائه للشروط القانونية، وبررت اختيار ملعب قسنطينة بطلب مسؤولي الشبيبة وموافقة السلطات المحلية ممثلة في شخص الوالي في قسنطينة. فيما ينتظر أن تفصل اللجنة في قراراتها، بعد نهائي كأس الجمهورية، وتقدم
تقريرا مفصلا لوزير الداخلية حول أحداث الشغب في ملعبي قسنطينة ووهران.
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