وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عودة الحرب الباردة

عادت واشنطن، إلى إستراتيجية النشر المفاجئ لقواتها في أوروبا، والتي استخدمتها إبان الحرب الباردة، مع الاتحاد السوفيتي.

وقالت الصحيفة الرسمية لوزارة الدفاع الأميركية، “Star and Stripes”، الآن القوات الأمريكية تتقن فن الانتشار المفاجئ، لتتكيف مع استراتيجية البنتاغون الجديدة.

واستشهدت الصحيفة بنقل مفاجئ لكتيبة مشاة تابعة للجيش الأميركي من تكساس إلى بولندا في منتصف مارس.

وأضافت الصحيفة، أن هذه الخطوات، تذكرنا بأوقات الحرب الباردة، عندما كانت تعبئة ونقل الوحدات الأمريكية دون إخطار مسبق.

كما أشارت الصحيفة، إلى قول نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال “جون غرونسكي”، “هذا جيد لأمننا القومي، الأمر كله يتعلق بالردع والاستعداد وبالنسبة لأعدائنا أينما كانوا سيكون لهم هذا أمرا غير متوقعا”.

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، “ميخائيل بوبوف”، في مقابلة مع صحيفة وزارة الدفاع الروسية “كراسنايا زفيزدا”، إن الناتو يرسل قوات إلى الحدود الروسية.

وأضاف “بوبوف”، أن الحلف أيضًا يستعيد نظام النقل عبر الأطلسي لقوات الدعم من الولايات المتحدة وكندا، التي كانت موجودة أثناء الحرب الباردة.

حيث أن عدد وحدات التدخل السريع التابعة للناتو، من 25 إلى 40 ألف شخص في غضون عامين، حسب نفس المتحدث.