وزارة الدفاع: الاستفتاء على الدستور سيكون انطلاقة جديدة لمستقبل الجزائر الآمن

سطرت وزارة الدفاع الوطني برنامجا احتفاليا ثريا بالنشاطات، إحياءٍّ للذكرى السادسة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، يتضمن البرنامج ندوات، ومحاضرات، ومسابقات ثقافية ورياضية، ومعارض للصور وأفلام ثورية.

بالإضافة إلى تسمية بعض هياكل الجيش الوطني الشعبي بأسماء ثلة من شهدائنا الأمجاد.

كما شهدت ليلة الفاتح من نوفمبر، تنظيم تجمعات لمستخدمي هياكل الجيش الوطني الشعبي بقيادات القوات والنواحي العسكرية.

وتم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني مرفوقا بأداء النشيد الوطني قسما، والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.

وكذا قراءة الأمر اليومي للفريق ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي ذكّر من خلاله بضرورة صون إرث الشهداء وفاءا لتضحياتهم وقيم ثورة نوفمبر الخالدة.

وأورد الفريق: “إنكم أنتم أجيال الإستقلال، بمرابطتكم اليقظة على الثغور، في السهول والجبال وعلى الحدود الوطنية الممتدة، قد أظهرتم مدى وعيكم بواجب الالتزام بحفظ حرمة كل شبر من تراب الجزائر الغالية، و أثبتم درجة عالية من الحرص على القيام بمهامكم الشريفة صونا لأمن الجزائر وحماية لاستقلالها وسيادتها وإستقرارها”.

ويشارك اليوم، أفراد الجيش الوطني الشعبي وكل مستخدمي وزارة الدفاع الوطني إلى جانب إخوانهم المواطنين عبر مختلف صناديق الاقتراع، في الاستفتاء على الدستور الذي سيكون انطلاقة جديدة لمستقبل الجزائر الٌآمن.