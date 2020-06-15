وزارة الدفاع تصدر بيانا عن الوضع في تينزاواتين وترد على حملة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي

اصدرت اليوم الإثنين وزارة الدفاع الوطني بيانا عن الوضع في تينزاواتين وترد على حملة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق بيان ذات الوزارة فقد تم تداول معلومات تحريضية بتاريخ 15 جوان 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذبت وزارة الدفاع قيام عسكريين بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية وهذه المعلومات التحريضية ادعاءات باطلة.

وتوضح ذات الوزارة بأن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب حاول مهربون معروفون بتخريب الجدار الحدودي.

والجريمة المنظمة بمحاولة تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة.

المهربون حرضوا سكان إخرابن المالية على العنف والتظاهر وهدفهم من تلك المزاعم هو فك الحصار على مصالحهم.

ليتدخل على إثر ذلك عناصر حرس الحدود لتهدئة الأوضاع اين تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن باتجاه مواقع حرس الحدود.

أين أصيب على إثرها أحد الأشخاص المتجمهرين، ليسارع أفراد حرس الحدود إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة.

وأمرت القيادة العليا للجيش على إثر هذه الاحداث بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

كما تدعو في هذا الشأن إلى توخي الحذر من مثل هذه الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي تسعى من ورائها أطراف معادية لتأجيج الوضع في هذه المنطقة.