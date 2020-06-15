وزارة الدفاع: مجهولون أطلقوا النار من الأراضي المالية ومهربون وراء التحريض على الفوضى

أصدرت اليوم الإثنين وزارة الدفاع الوطني بيانا عن الوضع في تينزاواتين وردت من خلاله على حملة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واوضح البيان ان ما تم تداوله معلومات تحريضية بتاريخ 15 جوان 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقيام عسكريين بإطلاق النار على أشخاص بمنطقة إخرابن المالية.

وتنفي وزارة الدفاع نفيا قاطعا مثل هذه الإدعاءات الباطلة وتوضح بأن الأحداث تعود إلى قيام بعض الأشخاص المعروفين في المنطقة بنشاطاتهم المشبوهة في مجال التهريب.

المهربون حاولوا تخريب الجدار الحدودي العازل وتحريض السكان على العنف والتظاهر، لفك الخناق على مصالحهم المشبوهة في المنطقة.

كما قام المهربون حرضوا سكان إخرابن المالية على العنف والتظاهر وهدفهم من تلك المزاعم هو فك الحصار على مصالحهم.

وتدخل عناصر حرس الحدود على إثر ذلك لتهدئة الأوضاع اين تم إطلاق النار من مصدر مجهول من إخرابن بالأراضي الماليةباتجاه مواقع حرس الحدود.

أين أصيب على إثرها أحد الأشخاص المتجمهرين، ليسارع أفراد حرس الحدود إلى إجلائه للتكفل به من طرف المصالح الصحية، غير أنه فارق الحياة نتيجة خطورة الإصابة.

وأمرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على إثر هذه الاحداث بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.