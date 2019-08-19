وزارة السكن تطلب كوطة إضافية بـ15 ألف سكن عدل 2

رفعت وزارة السكن و العمران و المدينة طلبا للحكومة من أجل تخصيص ميزانية لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل.

وحسب المعلومات التي تحوزها النهار اونلاين فإن الميزانية التي طلبتها مصالح كمال بلجود من الحكومة تتعلق ب15 ألف مكتتب تحصلوا على الموافقة الأولية

وحسب ذات المعطيات فإن المكتتبين تحصلوا على الموافقة الأولية للتسجيل في برنامج عدل لكن لم يتم استدعائهم بعد.

وكان الألاف من المكتتبين قد راسلوا وزارة السكن من أجل الإستفسار عن وضعيتهم القانونية.

وأكد ذات المصدر أنه وبعد موافقة الحكومة و تخصيص الميزانية و العقار سيتم فورا إستدعاء المكتتبين.

وجاء هذا الإجراء من وزارة السكن بعد بقاء أزيد من 15 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 معلقين منذ ازيد من 5 سنوات