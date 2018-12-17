وزارة: السياحة تضرّرت بالعشرية السوداء و2019 ستعرف انتقالية جميلة

أكد مستشار وزير السياحة والصناعة التقليدية، على وجود نقائص في قطاع السياحة بالجزائر.

وأوضح، عبد القادر قوتي، خلال استضافته في “قهوة وجورنان،” اليوم الإثنين، أنّ تأخر السياحة يعود إلى أسباب موضوعية.

وقال قوتي، إن قطاع السياحة، كان من أكبر المتضرّرين في العشرية السوداء، حيث بقيت السياحة في مكانها لأسباب بسيكولوجية.

ونوّه، ضيف الحصة، أن سياسة الوئام التي أقرّها رئيس الجمهورية، أخرجت رأس السياحة من الماء، حيث بدأت الاستثمارات والتحفيزات الحكومية.

وأشار، المتحدث إلى أن سنة 2019، ستعرف السياحة مرحلة انتقالية جد مهمة، أين ستظهر إلى الوجود منتجعات ومركبات ستدفع الحركية.