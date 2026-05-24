وزارة الشؤون الخارجية تُحيي الذكرى الـ63 ليوم إفريقيا بحضور أحمد عطاف

أحيت وزارة الشؤون الخارجية الذكرى الثالثة والستين ليوم إفريقيا، التي تتزامن مع تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية،

وذلك تحت شعار “استدامة المياه: ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063”.

وأشرف على هذه الاحتفالية وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بحضور وزير الري، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، ودبلوماسيين، وسفراء، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر.