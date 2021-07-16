وزارة الشباب والرياضة تنعي وفاة المدرب سعدي

عبرت وزارة الشباب والرياضة، عن تعازيها القلبية، إثر وفاة المدرب الجزائري، نور الدين سعدي اليوم الجمعة، بمستشفى “بني مسوس”.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، رسالة تعزية، إثر هذا المصاب الجلل.

وقدمت الوزارة الوصية، تعازيها القلبية ومواساتها لأسرة الفقيد وكل العائلة الرياضية، بعد رحيل الناخب الوطني الأسبق.

يذكر أن المدرب الجزائري نور الدين سعدي سبق له الإشراف على العديد من الأندية الوطنية، وقادها للتتويج بالعديد من الألقاب.