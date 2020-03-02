أعلنت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الجزائري عن بيان لوزارة الصحة ما مفاده أنّ الإصابتين تم تسجيلهما بولاية البليدة.

وأوضح نفس المصدر أنّ حالتي الإصابة الجديدتين هما مؤكدتين، مضيفًا أنّهما تخصان إمرأة وإبنتها.

وفي التفاصيل قالت وزارة الصحة حسب ما نقله التلفزيون الجزائري أنّ الأمر يتعلق بأم وإبنتها البالغتين من العمر 53 و24 سنة على التوالي.

كما كشفت الوزارة أنّ الإصابتين تم رصدهما بفضل جهاز المراقبة والإنذار، حيث كانت المرأة وإبنتها حاملتين للفيروس لكن لا تبدو عليهما أعراض الإصابة بهذا الوباء.

وقد جرى التكفل بالحالتين ووضعهما تحت الحجر الصحي.