وزارة الصحة تصدر بيان حول حالات التسمم بالغاز

أصدرت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الثلاثاء، بيان حول حالات التسمم بغاز مونوكسيد الكربون، التي تؤدي بعضها إلى الموت.

وذكرت وزارة الصحة، في البيان ذاته، المواطنين بالتوجيهات والاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة.

ومن الإجراءات التي جاءت في البيان، التأكد على ضرورة المراقبة السنوية لأجهزة التدفئة وتسحين المياه من طرف متخصص مؤهل.

ومن الضروري على كل عائلة تهوية المنزل مع عدم سد ثغرات الهواء حتى في فصل الشتاء.

وأشارت وزارة الصحة،إلى أن استعمال أجهزة التدفئة الاحتياطية المتنقلة لا يكون الا في الغرف ذات التهوية الجيدة وعلى فترات متقطعة.

وبالنسبة لسائقي السيارات، فدعت الوزارة إلى عدم تشغيل محرك السيارة في مرآب مغلق.

وطالبت الجهات الوصية المواطنين باحترام تعليمات استخدام أجهزة التدفئة والتسخين، وعدم استخدام أجهزة غير مخصصة لهذا الغرض.

وذكرت الوزارة، في بيانها مدى خطورة غاز الكربون، قائلة أنه خانق وغير مرئي وعديم الرائحة، إضافة إلى أنه سام جدا.

وينتج هذا الغاز عن عملية احتراق سيئة، بغض النظر عن مصدر الطاقة المستعملة “البوتان، الفحم، البنزين، الوقود..”.

ومن أعراض الغاز، عدم الارتياح مع الغثيان، ودوار وصداع وضعف كبير وصعوبة في التحرك والارتباك.

وفي حالة –تقول الوزارة- فقدان الوعي وتأخر الإسعاف سوف يدخل الضحية في غيبوبة وقد يموت بأقل من ساعة.