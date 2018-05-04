وزارة الصحة للأطباء المقيمين :” تحلوا بالحكمة فقد إستجبنا لمطالبكم “

دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الجمعة،مجددا الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي ب”الحكمة”.

متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه “تم التكفل” بمطالبهم.

وأكدت الوزارة “التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة”.

وزارة الصحة وفي بيان لها قالت:”ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون بكل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف لابقاء الوضع على حاله”.

وذكرت بأن المقيمين في العلوم الطبية “أطباء ممارسون يتابعون تكوين ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الإستعجالية والخدمة”.

وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة اضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة.

وهو الوضع عالذي وصفته الوزارة بـ”غيرمسبوق” في تناقض تام مع جميع النصوص المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن “وقف دفع أجور الأطباء المقيمين المضربين جاء نتيجة توقيف نشاطاتهم ودروسهم.

وذلك وفقا لأحكام المادتين 19 و28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-236 الصادر ب3 جويلية2011 حسب ذات المصدر.