مخطط إستعجالي لتلقيح الرضّع في ستة أشهر بدل 11

وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رزنامة مستعجلة لتقليح الأطفال الرضع، حيث أمرت بتلقيحهم، في ستة أشهر بدل 11 شهرا.

ووضعت الوزارة مخططا إستعجاليا خاص بالولايات التي ظهر فيها داء البوحمرون، من خلال تطعيم أطفالهم في السن المبكر.

لتفادي وفيات الرضع.

كما نصبت وزارة الصحة خلية على مستوى على كل ولاية لمتابعة داء البوحمرون، والتدخل مباشرة في حال ظهوره.

كما طالبت وزارة الصحة حسب ممثليها الذين نزلوا ضيوفا على أمو اج الأولى اليوم، الأولياء بضرورة إحترام رزنامة التلقيح.

وستعمل وزارة الصحة على إطلاق برنامج تحسيسي خلال هذه الأيام، ليبيّن أهمية التلقيح، كما يحسس الأولياء على تلقيح الأطفال بأنه واجب.

وحسب ممثلي الوزارة، فإن وزارة الصحة، تؤكد أن أبواب التلقيح مفتوحة أمام الأولياء إلى غاية اليوم.