وزارة العدل: العفو رئاسي شمل 33 شخصا

اصدرت وزارة العدل بيانا بخصوص العفو الر ئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة البيوم الوطني للشهيد.

وأوضح بيان ذات الوزارة أنه تم الإفراج اليوم عن 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بعقوبات الحبس النافذ.

وذلك لأفعال مرتبطة بإستعمال الشبكات الاجتماعية أومرتكبة أثناء أعمال التجمهر

وفق ذات البيان وإبتداء من اليوم شرعت الجهات القضائية بالإفراج عن الأشخاص الغير محكوم عليهم نهائيا.

ويتعلق الامر بالمتورطين والمتورطين في أفعال مشابهة.

ليصل العدد للمفرج عنهم الى غاية لحظة تحرير هذا البيان 33 شخصا.

وبذلك بلغ العدد الاجمالي للمفرج عنهم . من الفئتين الى غاية لحظة تحرير هذا البيان 33 شخصا.