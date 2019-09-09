زغماتي يطلب رفع الحصانة عن طليبة

قدم وزير العدل بلقاسم زغماتي، طلبا للمجلس الشعبي الوطني برفع الحصانة عن النائب البرلماني بهاء الدين طليبة.

ولم ترد تفاصيل أوفى بشأن طبيعة التهم أو القضايا التي قد يكون طليبة مشتبها بالتورط فيها.

غير أن مصادر قالت لـ”النهار أونلاين” إن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد تلقى بالفعل طلب وزارة العدل، واجتمع عصر اليوم لدراسته، إلى جانب دراسة ملفات أخرى.

ويمثل رجل الأعمال المثير للجدل بهاء الدين طليبة حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة.

وكان طليبة قبل انضمامه للأفلان نائبا بالبرلمان عن حزب مجهري صغير، قبل أن ينضم لحزب جبهة التحرير قبيل تشريعيات 2012.

وكثيرا ما كان يُتهم طليبة ويُنظر إليه على أنه واحد من أبرز رموز تزاوج المال الفاسد بالسياسة، غير أنه كان غالبا ما يقابل تلك الاتهامات بالصمت المطبق.

وينشط طليبة في مجال الاستثمار بالعقار، خصوصا في مجال الترقيات العقارية، كما أنه يمتلك مكتب دراسات مقره ورقلة ويدعى “سيتو”، كان في وقت سابق تابع لمؤسسة عمومية، قبل أن يقتنيه في ظروف مشبوهة وإثر صفقة غامضة.