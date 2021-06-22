وزارة العدل: متابعة 22 شخصا بتهمة الغش في إمتحانات البكالوريا عبر 7 ولايات

اصدرت وزارة العدل بيانا مساء اليوم الثلاثاء بخصوص إصدار أوامر ايداع وأحكام قضائية بالحبس بسبب الغش في إمتحانات البكالوريا. وأعلنت الوزارة في ذات البيان انه تم متابعة 22 شخصا لأفعال تتعلق بالغش في إمتحانات شهادة البكالوريا مع الأمر بإيداع 18 منهم الحبس.

في حين تم إصدار ضد ثلاثة منهم أحكام قضائية قضت بالحبس لمدة سنة نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. والباقين في إنتظار محاكمتهم.

واشار البيان ان تم معاينة أعمال الغش المذكورة بإختصاص مجالس قضاء تبسة وغرداية وسطيف وتسمسيلت والشلف وبشار والجلفة.

وكشف البيان الوقائع المسندة إليهم في نشر مواضيع إمتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الإتصال عن بُعد. وهي الوقائع التي حرصت على رصد أغلبها والتبليغ عنها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها. التي تبقى بالمرصاد لضمان التأمين الشامل لهذه الإمتحانات.