وزارة الفلاحة تقرر : إلغاء رخصة نقل المواشي بين الولايات مؤقتا

قصد تسهيل عملية تحويلها إلى نقاط البيع..

فيدرالية مربي المواشي: «انخفاض في أسعار الأضاحي بداية من الأسبوع القادم»

قررت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اتخاذ إجراء جديدة لفائدة الموالين، تخص إلغاء رخصة نقل المواشي بين الولايات، لتسهيل عملية بيع الأضاحي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، الذي لا يفصلنا عنه سوى 15 يوما.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، أمس، فإن قرار مصالح وزارة الفلاحة حول إلغاء رخص نقل الكباش بين الولايات، يسمح للموال بنقل عدد من الأضاحي والتوجه بها إلى النقطة التي يمكنه بيعها، وهي خطوة لتسهيل عملية البيع، نظرا لتأخر مصالح الوزارة في تنظيم أسواق بيع الأضاحي.

من جهة أخرى، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي في اتصال مع «النهار»، أمس، إن تأخر وزارة الفلاحة في تنظيم أسواق بيع الأضاحي، سمح للسماسرة باستغلال الوضع، وساهم في ارتفاع أسعار الأضاحي، بسبب المضاربة.

كما انتقد المتحدث تأخر الوزارة في تحديد نقاط البيع وتحديد الأسواق، باعتبار أن هذه النقاط تساهم بشكل كبير في استقرار الأسعار لأنها مخصصة للموالين، كما أنها تلغي الوسائط بين الموال والمستهلك، ويساهم في استقرار الأسعار، وقال إن «عملية تحديد نقاط البيع والأسواق تكون قبل شهرين، من حلول عيد الأضحى».

كما أكد عزاوي، أن أسعار الأضاحي ستنخفض خلال الأسبوع القادم، في ظل تحديد الآليات التي ستعلن عنها وزارة الفلاحة، لفائدة الموالين، مما يسهل عملية بيع الأضاحي، وكذا عملية نقلها، كما جدد المتحدث، مؤكدا أن حوالي 4 ملايين إلى 5 ملايين رأس من الماشية جاهزة للذبح بمناسبة عيد الأضحى هذه السنة.