وزارة الفلاحة تُنفي إستيراد اللحوم الحمراء والألبان من روسيا

نفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وجود إتفاق لإقتناء اللحوم والألبان الروسية من طرف الجزائر .

وجاء تفنيد الوزارة ردا على الخبر الذي تداولته وسائل إعلام روسية ، والذي يشير إلى إتفاق نهائي بين البلدين في هذا الشأن.

حيث كشف بيان لوزارة الفلاحة حصلت عليه” النهار” أن مدير المصالح البيطرية الجزائري إلتقى بنظيره الروسي لمناقشة حالة تقدم الشهادات الصحية، التي يتم التفاوض بشأنها بين البلدين .

حيث قدم الجانب الروسي لمدير المصالح البيطرية اقتراحين لشهادات الصحة البيطرية، أحدهما يتعلق باللحوم و الآخر بشأن الحليب ومنتجات الحليب . وشدّد بيان الوزارة أنه يتم معالجة هاتين الشهادتين، التي لم يتم المصادقة عليهما بعد، من قبل المصالح البيطرية الجزائرية.

وفي ذات السياق أشار البيان، إلى أن اعتماد شهادة صحية بالاتفاق المتبادل بين المصالح البيطرية لبلدين يسمح بتأطير المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية ذات الأصل الحيواني .