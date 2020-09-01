وزارة الموارد المائية: إنهاء مهام 14 مديرا ولائيا للموارد المائية

تم اليوم إنهاء مهام 14 مديرا ولائيا للموارد المائية.

وحسب بيان لوزارة الموارد المائية تم اليوم انهاء مهام، مُديرَيْن منتدبين للموارد المائية، كما تم إنهاء مهام 4 رؤساء أقسام للموارد المائية بالعاصمة.

وتم انهاء مهام مدراء الموارد المائية بولايات : سيدي بلعباس ، معسكر، عين تموسنت غليزان، تلمسان، النعامة، سوق اهراس، البليدة، سعيدة، تيسمسيلت.

مدير الموارد المائية بالنيابة لوهران، مدير الموارد المائية بالنيابة لولاية خنشلة، مدير الموارد المائية بالنيابة لتبسة، مدير الموارد المائية بالنيابة لولاية المسيلة.

كما انهيت مهام كل من المدير المنتدب للمواد المائية والبئية للموقاطعة الادارية لتيمومون، المدير المنتدب للمواد المائية والبئية للموقاطعة الادارية لبرج باجي مختار، ورئساء اقسام فروع المقاطعات الإدارية لكل من بئر توتة والشراقة ورويبة وبوزريعة بالعاصمة.

وقال البيان ان انهاء المهام جاء نتيجة سوء تسيير الموارد المائية بمناطق الضل.