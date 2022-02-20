وزارة النقل: أغلب سائقي شاحنات نقل البضائع لا يحترمون الحمولة المحددة

كشفت وزارة النقل، بأن غالبية سائقي المركبات لا يتقيدون بالوزن المسموح به قانونا على مستوى الطرقات.

وأكدت مصالح وزارة النقل خلال إجتماع تنسيقي مع الهيئات الشريكة في العملية الرقابية المتعلقة بمدى إحترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة. بأن غالبية سائقي المركبات لا يتقيدون بالوزن المسموح به قانونا.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة النقل، فقد انعقد إجتماع على مستوى الوزارة، وضم هذا الإجتماع كلا من مصالح الوزارة وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بالإضافة كذلك إلى وزارة الأشغال العمومية، وزارة الطاقة والمناجم، قيادة الدرك الوطني، الأمن الوطني. بالإضافة كذلك إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

وأضاف المصدر، أن هذا اللقاء خلص إلى رفع ملاحظات ميدانية تتعلق بعدم إحترام أحكام قانون المرور المتعلقة بالحمولة من قبل غالبية سائقي مركبات نقل البضائع. كما لفت المشاركون في الإجتماع إلى التأثير السلبي والوخيم للحمولة الزائدة على وضعية شبكة الطرقات الوطنية وسلامتها. فضلا عن تسجيل بعض السلوكات والتصرفات التي أخلّت بحركة المرور وحرية التنقل، وأساءت إلى الاقتصاد الوطني.

كما تم إحصاء جملة من الإنشغالات الموضوعية المطروحة من طرف المتعاملين الإقتصاديين والناقلين. وأمام هذه الوضعية وبعد هذه العملية التحسيسية الرقابية وتقييمها. يعكف فوج العمل الذي يضم الهيئات والمؤسسات المعنية على “دراسة النقائص المسجلة والعمل على التكفل بها وذلك لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النتائج المرجوة منها.

يذكر أن العملية الرقابية المتعلقة بمدى احترام سائقي مركبات نقل البضائع لأحكام قانون المرور الخاصة بالحمولة. قد إنطلقت بتاريخ 14 ديسمبر 2021.

طالع أيضا

وزارة النقل تطلق حملة تحسيسية رقابية للحمولة الزائدة للشاحنات