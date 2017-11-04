وزارة النقل : “محول بابا علي تم اقتحامه بالقوة”

قالت وزارة النقل إن الطريق مدينة بوينان،بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى محول بابا علي،تم اقتحامه “عنوة”.

الوزارة وفي بيان لها اليوم، أشارت إلى أن الطريق لم يفتح بعد أمام حركة المرور،حيث قد تم وضع حواجز لمنع أصحاب المركبات من المرور.

إلا أن بعضهم “قاموا بنزعها و المرور عنوة”، حسب ذات المصدر.

كما ذكر في نص البيان أن قصد ربط المدينة الجديدة لبوينان بشبكة الطريق السريع،يتم حاليا تحويل الطريق الولائي رقم 114 الى طريق سريع يربط المدينة بالطريق السيار شرق-غرب.

على مستوى بابا علي،الذي “تعرف الأشغال به حاليا تقدما كبيرا،حيث سيفتح أمام حركة المرور قريبا”.

وبخصوص تحويل العمود الكهربائي الذي يتوسط محور الطريق، قالت وزارة النقل والاشغال العمومية،

إن مديرية الأشغال العمومية لولاية البليدة قامت بجميع الاجراءات اللازمة مع المصالح المعنية.

بما فيها تسديد فاتورة الأشغال وتنتظر تدخلها لتحويل هذا العمود، حسب بيان الوزارة.