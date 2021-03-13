وزارة الإتصال توجه آخر إنذار لقناة “فرانس 24”

وجهت وزارة الإتصال مساء اليوم السبت آخر إنذار لمكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر قبل سحب الاعتماد منها .

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الإنذار لهذه القناة االفرنسية جاء بسبب “تحيز صارخ” في تغطية مسيرات الجمعة.

واضافت الوزارة أن قناة “فرانس 24” إستعملت صورا من الأرشيف في تغطيتها للمسيرات الغرض منها التحريض وأعمال غير مهنية معادية للبلاد

وكما أن ذات القناة إستعملت صورا الغرض منها مساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أوانفصالية ذات امتدادات دولية.

وكان وزير الإتصال الناطق اللارسمي للحكومة قد إستدعى مكتب فرانس 24 لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي معادي للجزائر