وزارة الدفاع الصحراوية تصدر البيان العسكري رقم 8

أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيان لها أن قوات الجيش نفذت هجمات مركزة على قوات الاحتلال المغربي في مواقع متعددة من جدار الذل والعار.

ووفق البيان العسكري رقم 8 مواقع جيش الاحتلال المغربي تعرضت للقصف المباشر من من نيران أسلحة مقاتلي جيش الصحراوي.

وأضاف البيان الهجمات التي شنها الجيش الصحراوي امس الخميس إستهدف مرتين منطقة اللفيعيين بقطاع الفروسية.

كما قامت قوات جيش التحرير الصحراوي بقصف مركز إستهدف تخندقات العدو في منطقة أم ادكن في قطاع البكاري.

بالإضافة إلى قصف مباشر إستهدف قواعد العدو في منطقة روس السبطي في قطاع المحبس.

وتمكن جيش التحرير الصحراوي قصف عنيف أستهدف شيظمة وأم لكطه في قطاع المحبس.

جيش التحرير الصحراوي قصف مركز إستهدف كليبات العكاية بقطاع أوسرد

في حين تم اليوم الجمعة تنفيذ قصف عنيف إستهدف كل من:

منطقة روس أودي أم ركبة في قطاع المحبس

منطقة روس فظرت التمات بقطاع حوزة

الهجمات، التي شنها جيش التحرير الصحراوي خلفت خسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الإحتلال المغربي وفق ذات البيان.