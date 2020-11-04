وزارة الصحة:14 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بكورونا

وحسب بيان الوزارة، فقد تم تسجيل 548 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر ب 1,2 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المصدر نفسه، أن خلال 24 ساعة الأخيرة، سجلت 32 ولاية أقل من 09 حالات، في حين لم تسجل 14 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما سجلت 16 ولاية أكثر من 10 حالات.

أما فيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل 10 وفيات جديدة.

هذا ويتواجد حاليا 50 مريضا على مستوى العناية المركزة.

كما إرتفع أيضا العدد الإجمالي للمتعافين من كوفيد-19 إلى 41.001، بعد تماثل 230 مريضا إلى الشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وفي الأخير دعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.