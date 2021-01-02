وزارة الدفاع: طرطاق باق في السجن العسكري والسعيد بوتفليقة يحوّل إلى السجن المدني

أصدرت وزارة الدفاع بيانا بخصوص الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وطرطاق ولويزة حنون في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.

وأوضح بيان أنه تم تبرئة مدين محمد، طرطاق عثمان، بوتفليقة سعيد، وحنون لويزة، بعد نقض الحكم من طرف المحكمة العليا

قرار التبرئة جاء من مجلس الإستئناف العسكري بالبليدة الذي برىء الموقوفين من تهمة ” التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية”.

وأضاف البيان أنه تم تبرئتهم من تهمة “المؤامرة بغرض تغيير نظام الحكم”.

وأشار البيان أنه تم الإفراج عن محمد مدين المدعو توفيق ولويزة حنون التي كانت في حرية.

أما بخصوص طرطاق عثمان، فيبقى في السجن العسكري بالبليدة لوجود متابعات ضده أمام القضاء العسكري.

في حين سيتم تحويل السعيد بوتفليقة إلى السجن المدني.

كون هذا الأخير متابع في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.