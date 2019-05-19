وزيرا التربية والإتصال يكرّمان الفائزين في البرنامج الإذاعي التربوي “بين الثانويات”

أشرف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، رفقة وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، على حفل تكريمي

واختتام البرنامج الإذاعي التربوي “بين الثانويات” في طبعته الرابعة، للموسم الدراسي 2018-2019 وذلك بالنادي عيسى مسعودي بمقر الإذاعة الوطنية بالعاصمة.

وتم إحياء هذا الحفل في سهرة رمضانية ليوم السبت 18 ماي2019، حيث حضره كل من رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية،

مدير القناة الأولى للإذاعة، ممثل المدير العام لاتصالات الجزائر، بالإضافة إلى ضباط سامين من المؤسسة العسكرية، المشرفين على مدارس أشبال الأمة،

فضلا عن مديرو التربية للولايات المعنية، وكذا إطارات أخرى من قطاع التربية الوطنية، حيث تم مباشرة الحفل بكلمات ترحيبية لكل

من مدير القناة الإذاعية الأولى، وكذا وزير الاتصال، ووزير التربية الوطنية، عبروا من خلالها عن أهمية مثل هذه البرامج والمنافسات.

وتجدر الإشارة أن هذه المنافسة عرفت مشاركة 50 منتخبا ولائيا، وأربع منتخبات ذات بعد وطني، متمثلة في ثانوية الرياضيات ومدارس

أشبال الأمة، ليصل في نهاية هذه المنافسة إلى منصة التتويج، كل من ثانوية الرياضيات في المرتبة الأولى، منتخب ولاية خنشلة

في المرتبة الثانية ومدرسة أشبال الأمة بسطيف في المرتبة الثالثة.