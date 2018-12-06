وزيرة البيئة لـ ” النهار”: لا علاقة لدائرتي الوزارية بقضية استيراد النفايات البلاستيكية

تبرأت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، من فضيحة حاويات النفايات المحجوزة بميناء بجاية.

وصرحت حصريا، مساء الأربعاء، في حديث جانبي للنهار على هامش ندوة وطنية لعرض نتائج الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات وتثمينها، أن القضية ليست من صلاحياتها قائلة “يجيب حتى القرع إذا حب”.

أما عن نسبة رسكلة النفايات في الجزائر، فقالت الوزيرة إنها بلغت 7بالمائة سنويا، لما قدره 13مليون طن من النفايات.

وأضافت ” نحن من خلال هذه الاستراتيجية نسعى الى رفع النسبة من 7بالمائة الى نحو 50بالمائة.”