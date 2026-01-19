وزيرة التضامن: البطاقة الإلكترونية للمعوزين تضم أكثر من 1000 دواء مجاني

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أنه تم اتخاذ جملة هذه القرارات الوزارية المشتركة الموقعة بين قطاع التضامن وقطاع العمل إضافة إلى وزارة الصحة ووزارة المالية. وكذا قرار يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجان الولائية المكلّفة بدراسة طلبات الإستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا.

وأضافت الوزيرة، خلال إطلاقها رفقة وزيرة العمل للبطاقة الإلكترونية للأدوية لفائدة المعوزين، أنها أسدت تعليمات على المستوى المركزي بالمتابعة الصارمة لمجريات هذا الملف على مستوى كل ولاية والتقييم الدوري والمستمر للعملية. مشيرة إلى أن القرار الوزاري المشترك الثاني جاء ليحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا والتي تضمنت ما يقارب 1000 مادة صيدلانية. حيث أن الاستفادة من مجانية هذه الأدوية والتي تقع على عاتق الدولة عبر وزارة التضامن الوطني ستكون بنسبة 100%. وبدون الأخذ بعين الاعتبار عدد أو مبلغ الوصفات الطبية، مع ضمان مراقبة هذه العملية ومتابعتها من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وثمنت الوزيرة هذه المبادرة القيمة المتعلقة بإطلاق البطاقة الالكترونية التي ستمكن من متابعة ملف هؤلاء المستفيدين غير المؤمن لهم اجتماعيا، كما أنها ستسهم في حوكمة هذا الاجراء ومتابعة تنفيذه بكل دقة وشفافية. كما عبّرت عن تقديرها لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مثمنة روح التعاون المؤسساتي والتكامل القطاعي الذي يميز هذا المشروع. والذي يعكس التزام الدولة بتجسيد سياسات اجتماعية مستدامة تضع المواطن في صلب الاهتمام العمومي.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور