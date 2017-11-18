وزيرة التضامن: “لا نعلم عدد فقراء الجزائر”

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية إيداليا، أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لعدد الفقراء بالجزائر، وسيتم تحسين منحة المعاق.

وفي ردها على سؤال “النهار أونلاين” بخصوص عدد الفقراء، أكدت الوزيرة أنه يتم حاليا تحيين عدد العائلات الهشة.

وأضافت أنه سيتم التكفل بالفئة الهشة، ونحن بصدد تحيين قوائم العائلات الفقيرة، لأن عددها يزيد ويقل من سنة إلى أخرى.

خاصة وأن الوزارة تعمل من أجل الحصول على احصائيات دقيقة لهذه الفئة على مستوى الولايات رفقة مديريات النشاط الاجتماعي.

وقالت غنية إيداليا، أن عدد العائلات الفقيرة لايوجد على مستوى الوزارة، لأن هناك عائلات تصرح بنفسها وأخرى تعاني في صمت وعزلة.

وأضافت الوزيرة، أن هناك خلية تابعة للتنمية الإجتماعية للبحث والتفتيش عن العائلات الفقيرة التي هي بحاجة إلى إعانة من الدولة.

من جهتها أشارت إلى أن منحة المعاق يتم التكفل بها والعمل على تحسينها مستقبلا.

أما بخصوص العنف ضد مختلف شرائح المجتمع والطفل، قالت الوزيرة أنّ قوانين الجمهورية تطبق بصرامة عند الإبلاغ عن العنف ضد الطفل على مستوى العائلة أو الشارع .

وقالت لا أعلق على الأحكام القضائية، لأن هناك وزارة مختصة، نندد بالعنف بكل أشكاله