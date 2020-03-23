وزيرة التكوين تزور ورشات انتاج و خياطة الكمامات الطبية بخميس الخشنة و اولاد موسى

قامت وزيرة التكوين، فريحة هيام، اليوم الاثنين، بزيارة ورشات انتاج و خياطة الكمامات الطبية من طرف اساتذة الكوين المهني المتطوعين، بكل من حمادي بخميس الخشنة و اولاد موسى.

يأتي هذا تشجيعا للمبادرة التضامنية التي قامت بها مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية بومرداس وبدعم من السلطات المحلية، حيث يتم انتاج اكثر من 40 الف كمامة طبية.

و قد اكدت الوزيرة على اهمية هذا النوع من المبادرات خاصة، داعية الجميع الى التضامن والتعاون، والمساهمة بقدر المستطاع بالوقاية واحترام الاجراءات الاحترازية في مكافحة انتشار كورونا.

كما دعت الوزيرة، اسرة التكوين و التعليم المهنيين الى المبادرة بهذا النوع من العمل التطوعي، خاصة و ان هذا المنتوج يعتبر أساسيا بالنسبة للطواقم الصحية والأمنية ولجميع من هم في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا.