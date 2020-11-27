وزيرة الثقافة: “الأمير عبد القادر رجل كرّس مفهوم الإنسانية وحقوق الإنسان في الحرب والسلم”

نشرت وزير الثقافة والفنون مليكة بن دودة تغريدة عبر صفحتها على الفيسبوك بمناسبة الذكرى 188 لمبايعة الأمير عبد القادر.

وقالت الوزير عبر التغريدة أن الأمير عبد القادر “رجل كرّس مفهوم الإنسانية وحقوق الإنسان في الحرب والسلم”.

وأضافت بن دودة الأمير “فتح باب الحياة الروحية والفكريّة ولم يغلقه حتى رحيله، وترك سيرة تشغل الجميع بتفاصيلها الكثيرة وتميّزها.”

وأكدت وزيرة الثقافة أنه “ما أحوجنا إلى الرّموز الاستثنائيّة للاختلاف في عالم يتجرّد من القيم ويسرع نحو المتاهة.”

الوزارة بصدد التخضير للملتقى الدولي للأمير عبد القادر “ثقافة الدولة، دولة الثقافة” بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وستجري فعاليات الملتقى الدولي للأمير عبد القادر خلال شهر جانفي المقبل لإحياء قيم ومفاهيم الثقافة والدولة التي أسس لها.