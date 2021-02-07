وزيرة الثقافة تُنصب المدير الجديد للمركز الوطني للمخطوطات

نصبت مليكة بن دودة، وزيرة الثّقافة والفنون، اليوم الأحد، أحمد بلعالم، مديرا للمركز الوطني للمخطوطات.

وأسدت الوزيرة، خلال عملية التّنصيب، التي جرت بمقر الوزارة تعليماتها للمدير الجديد لإعادة تفعيل دور المركز محليا ووطنيّا، والعمل على جرد ورقمنة المخطوطات

كما دعته إلى وضع التصوّرات والبرامج الكفيلة بحفظ وترميم وتثمين المخطوطات بالاعتماد على القدرات المؤهّلة والتنسيق مع الهيئات والمؤسّسات المخوّلة، مشدّدة على أهميّة العمل الجواري والتواصل مع الفاعلين والزوايا والجمعيات ومع المواطنين.