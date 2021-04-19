وزيرا الخارجية والداخلية ووفد رفيع المستوى في زيارة إلى ليبيا

يقوم وزير الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى دولة ليبيا رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود ووفد رفيع المستوى.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سيعقد الوزير بمعية الوفد المرافق له لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.

وتعقد اللقاءات، على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الاعلى للدولة.

وتتضمن اللقاءات، تدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وكذا تقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي.