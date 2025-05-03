وزير الاتصال: رئيس الجمهورية يكن اهتماما بالغا للصحافة الوطنية ومهن الإعلام والاتصال

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يكن اهتماما بالغا للصحافة الوطنية ومهن الإعلام والاتصال، وخير دليل على ذلك، إرساؤه لتقليد تنظيم لقاءات صحفية دورية لتنوير الرأي العام حول المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية على مختلف الأصعدة.

وفي مستهل كلمته، خلال فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، التي نظمتها وزارة الاتصال بفندق الأوراسي بالعاصمة.أعرب الوزير عن تواجده بهذه المناسبة الطيبة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتقدم مزيان لكافة الصحافيات والصحافيين بخالص التهاني، مُجدِّدا للجميع الدعم المطلق للدولة، ولكل الجهود الرامية لترقية المهنة.

وأبرز الوزير أن هذا اللقاء المخصص للاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، جاء لتقييم الوضع العام لقطاع الإعلام والاتصال في البلاد. والوقوف أمام التحديات المهنية، وكذا التفكير في إيجاد مخرجات عملية، عبر آليات يقترحها الفاعلون. في الحقل الإعلامي، كفيلة بجعل النموذج الإعلامي الوطني يتجاوب مع الرهانات الحالية.

وأشار الوزير أن هذه المناسبة جاءت للوقوف أمام واقع إعلامنا ومساءلته في روية، بعيدا عن كل المزايدات. حتى يتسنى لنا إحصاء مكتسباته وتحديد نقائصه لاستدراكها ومعالجتها، بما يجعلها في وضع يكفل لها. إنتاج مضامين إعلامية نوعية وتنافسية على جميع الأصعدة.

وأضاف “ولن أفوت هذه المناسبة الطيبة، دون استذكار أسماء أولئك المهنيين الذين رحلوا عنا. وقد تركوا لنا أثرا طيبا يشهد على تضحياتهم وإسهاماتهم وما بذلوه خدمة للمهنة التي أفنوا حياتهم دفاعاعن قيم السلام والعدالة و الحق و الحقيقة”. “ونحن نحتفل بهذا اليوم، فإننا نجدد تطلعنا جميعا كأسرة إعلامية إلى مستقبل أحسن للصحافة. وفي هذا السياق، فإننا نسترشد بهذه التضحيات المشرفة وبالتحول الجوهري الذي تعرفه المهنة. في ظل مسار التأسيس لنموذج إعلامي جديد، يرتكز على الانتقال السلس والشامل للرقمنة. وعلى احترام الحق الدستوري للمواطن لمعلومة صحيحة ومؤكدة”.

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