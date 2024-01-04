وزير التجارة.. هناك عجز في 800 ألف قنطار خضر وفواكه

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن إنشاء شركة وطنية لشراء المنتوجات المحلية. وتخزينها بغرف التبريد بالأسواق الجهوية للخضر والفواكه.

وأشار وزير التجارة، إلى أن رغم أن المنتج ينتج بسعر بخص وتموين السوق الإفريقية، إلا أنه يوجد عجز في 800 ألف قنطار في الخضر والفواكه. وسيتم استدراك بتقريب المنتج من المستهلك.

وأعطى زيتوني، تعليمات باسترجاع المربعات التجارية بالأسواق الجهوية للخضر التي لم تستغل. و يتم ذلك من خلال إرجاع أموال كراء المربعات لأصحابها بطريقة قانونية.