وزير التربية: إصلاح عميق لإمتحان “البيام” مستقبلا

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن إمتحان شهخادة التعليم المتوسط هو إمتحان عادي يحتسب مع التقويم المستمر عكس البكالوريا. يأتي في مرحلة التعليم الإلزامي. كما تم تهيئة وتوفير كل الظروف من أجل إنجاحه.

وأشار وزير التربية خلال إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان “البيام” من ولاية الطارف اليوم الإثنين. أن النتائج حتى وإن كانت غير كافية خلال إمتحان البيان سيتم تدارك الأمر بالتقويم المستمر. مشيرا إلى أنه وفي إطار إصلاح المنظومة التقييمية الدراسية التي أقرها الرئيس سيكون إصلاح في الامتحان مثل تقييم المكتسبات. مضيفا أنه سيكون هنالك الجديد في المستقبل بالنسبة للإمتحان. من أجل دفع أبنائنا إلى مستويات عالية من النجاح في الطور الثانوي.

وأضاف وزير التربية، أن الدولة وفرت كل الظروف التي يحتاجها التلاميذ من أجل السير الحسن لتمدرسهم في ظروف حسنة وإجراء الامتحانات المدرسية. خاصة وأنه تم تخصيص 2893 مركز لإجراء الامتحان و818439 تلميذ يجتازون الإمتحان.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع في سياق ذي صلة، أن كل المعطيات والمؤشرات لبداية الإمتحان تدعو إلى التفاؤل. خاصة وأن كل الظروف محكمة. والتي تساعد أن ترقى النتائج الى مستوى المجهودات والأداء المميز التي بذلتها الأسرة التعليمية. مثمنا دور الأساتذة الفعال لما تميزو به من مثابرة ومواضبة ووضع مصلحة التلميذ فوق كل إعتبار من خلال إتمام البرامج التعليمية.