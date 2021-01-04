وزير التربية.. الأرضية الرقمية تهدف الى تطوير كفاءات الموارد البشرية

أشرف وزير التربية الوطنية، اليوم الاثنين، بالعاصمة على الاطلاق الرسمي لأرضية رقمية تكوينية، لتوفير آليات التكوين المزدوج الحضوري وعن بعد.

وأوضح وزير التربية محمد واجعوط، أن الأرضية الرقمية تهدف الى تطوير كفاءات الموارد البشرية.

وأكد واجعوط، أن الشبكة الوطنية الرقمية للتكوين التي تخضع حاليا للتجارب النهائية،ستمكن من تطوير كفاءات الموارد البشرية على اختلاف مهامها.

وسيستفيد من خدمات هذه الأرضية كمرحلة أولى 4929 متكون في اطار التكوين المتخصص والتكوين الاكميلي ما قبل الترقية.

وستعمم بعدها على الأساتذة الجدد في إطار التكوين البيداغوجي والتكوين المسبق.

وأوضح الوزير ان التحديات التي فرضتها كورونا أوجبت التأقلم معها،من خلال التسريع في استغلال آليات رقمية بديلة تضمن استمرارية التكوين.

وبلغ عدد المعنيين بالتكوين المتخصص،خلال هذا الموسم التكويني الجديد 10773 مكون منهم 4929 معنيون بالتكوين المتخصص والتكميلي ما قبل الترقية.

وأكد الوزير أن مصالحه استصدرت رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بغية فتح ملحقات تكوينية على المستوى الولائي.

وهذا لاستكمال السنة التكوينية المنصرمة التي توقفت اواخر مارس 2020 وذلك تطبيقا للتدابير الوقائية انتشار كورونا.