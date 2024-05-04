وزير التربية: بلادنا تسخر بالعباقرة والدولة ستدعمهم

أشرف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، اليوم السبت، على مراسم الحفل الختامي لمسابقة tarbya-up challenge.

وأكد الوزير، في كلمة له بالمناسبة، أن بلادنا تسخر بالعباقرة والمبدعين، مُشددا على أن الجزائر الجديدة تحتضنهم وتقدم لهم كل السبل لتفجير طاقاتهم. مشيرا إلى أنه وبرؤيته لهذا الإبداع، إطمأن لمستقبل البلاد.

وأوضح الوزير في كلمته، أهمية تسخير ثقافة المقاولاتية في مجال التربية والتعليم. تجسيدا لإرادة رئيس الجمهورية، لتطوير الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة.

وثمّن الوزير، فوز تلميذة في الطور المتوسط، وهي أصغر فائزة، بمشروعها المتمثل في إنشاء منصة إلكترونية لتسويق خدمات التعليم الخاص.

وأكد الوزير، أن كل المشاريع المبتكرة التي فازت اليوم، تقدم قيمة مضافة، ومنها مشروع لتسريع التعليم الذاتي للمواد العلمية، ومشروع لتسهيل إنجاز كل المشاريع التربوية التعليمية. وكذا نموذج للتضامن بين القطاعات بقاموس لثلاث لغات، وهو إبتكار لأستاذ في طور الإبتدائي.

وثمن بلعابد، هذه المسابقة الوطنية، والتي تعد سابقة في القطاع باعتبارها أول مسابقة خاصة بالتربية الوطنية في الجزائر، والتي تهدف لتسجيل الإبتكار في عدة مجالات تعليمية.