وزير التربية: هذا سبب عدم لجوئنا لإدماج الأساتذة

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن الوزارة لجأت الى الإدماج خلال الفترات الاستثنائية، حيث لم تتوفر إمكانية إجراء المسابقات.

وأوضح الوزير أن الإدماج جاء على أساس خبرة عملية اكتسبها المتعاقدون خلال مدة عملهم السابقة، والتي أهلتهم لتولي مهامهم بفعالية.

وقد أسفر هذا القرار عن إدماج أكثر من 82 ألف أستاذ، بعد أن سبق إدماج 62 ألف أستاذ في مراحل سابقة.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء حسب الوزير بشكل خاص خلال فترة جائحة كورونا لضمان استمرار التعليم وتأمين الموارد البشرية للقطاع.

وأضاف الوزير أنه مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، أعلنت الوزارة عن إجراء مسابقة وطنية على أساس الشهادة. وهي واحدة من أكبر المسابقات التي يشهدها قطاع التربية. حيث يمكن للمتعاقدين والمستفيدين من الإدماج، إضافة إلى كل من لديه خبرة سابقة، المشاركة في المسابقة وتقديم شهاداتهم وخبراتهم.

وأكدت الوزارة أن العملية تتم رقميًا وبشفافية كاملة، مع نشر التنقيط للجميع، لضمان العدالة والمصداقية.