قناة النهار وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في الباكالوريا حسب كل شعبة بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2023 - 14:37 وزير التربية شارك غرِّد أرسل 122 0 وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في الباكالوريا حسب كل شعبة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/f7lIx اقرأ أيضا طالع هابط: أصحاب إنتاج الفحم بمعسكر يضربون قرار الوالي عرض الحائط ويواصلون تسميم السكان قناة النهار 11 جويلية سامي زرياب يؤدي قصيدة ابراهيم الخليل بصوت رائع قناة النهار 28 جوان بعدما إسترجع بصره .."أحمد قداري" يوجه رسالة مؤثرة لزوجته .." سوفرات معايا عامين" قناة النهار 30 جوان سكيكدة : 3 توائم تحققن النجاح في شهادة التعليم المتوسط بالحروش قناة النهار 27 جوان شوفو حكايتي: قصة صـ.ـادمة .. زواج قاصر 14سنة ينتهي بمأسـ.ـاة قناة النهار 16 جويلية قسنطينة جاهزة لإحتضان التظاهرة الرياضية العربية قناة النهار 03 جويلية رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يفضلها الجزائريون في الولائم والأعراس .. قناة النهار 15 جويلية رئيس الجمهورية يؤكد اعتماد لون موحد لأغطية اسرة كل المستشفيات قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: شاهد الزكارة في اولاد فايت.. "خدمو الثانوية وغلقو الطريق" قناة النهار 16 جويلية